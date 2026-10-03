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إعلام لبناني: الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة حولا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام لبناني: الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة حولا

عملية تفجير في بلدة حولا
عملية تفجير في بلدة حولا
القسم الخارجي

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة حولا، الواقعة في قضاء مرجعيون جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة أن القوات الإسرائيلية أقدمت على تفخيخ مبنى مدرسة في البلدة، قبل تفجيره، في أحدث عملية من نوعها تشهدها المنطقة الحدودية في جنوب لبنان.

وتأتي العملية، في ظل استمرار التوتر الأمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مع تسجيل تحركات عسكرية وقصف وعمليات تفجير في عدد من البلدات والقرى الجنوبية.

وبحسب تقارير إعلامية لبنانية، شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان خلال الفترة الأخيرة عمليات استهداف وتدمير لمبانٍ ومنشآت، بالتزامن مع استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في عدد من النقاط الحدودية.

ولم تشر المعلومات الأولية التي أوردتها الوكالة اللبنانية إلى وقوع إصابات بشرية جراء تفجير المبنى في حولا، كما لم يصدر حتى الآن تعليق إسرائيلي رسمي يوضح ملابسات العملية أو الأسباب التي دفعت إلى استهداف المبنى.

وتعد بلدة حولا من البلدات الواقعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وقد تعرضت خلال فترات التصعيد السابقة لأعمال قصف واستهداف متكررة، في ظل استمرار التوتر على امتداد الحدود.

وتأتي التطورات الأخيرة بينما تتواصل الجهود السياسية والأمنية الرامية إلى تثبيت الهدوء في جنوب لبنان، وسط دعوات إلى الالتزام بالترتيبات الأمنية القائمة ومنع اتساع نطاق المواجهات.

وتبقى المعلومات المتوافرة بشأن التفجير منسوبة إلى الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، في انتظار صدور بيانات رسمية من الأطراف المعنية توضح تفاصيل العملية وحجم الأضرار الناجمة عنها.

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