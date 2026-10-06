فوضى في إسرائيل.. اشتباكات خلال اعتقال جندي فار من الخدمة وحصار للشرطة العسكرية

شهدت مدينة موديعين الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، اضطرابات خلال عملية نفذتها الشرطة العسكرية لاعتقال جندي متهم بالفرار من الخدمة العسكرية، قبل أن تتطور الأحداث إلى تجمعات واحتكاكات عنيفة استدعت تدخل قوات كبيرة من الشرطة.

وبحسب ما أوردته صحيفة «معاريف»، حاصرت مجموعة من المتظاهرين جنود الشرطة العسكرية داخل مبنى خلال العملية، فيما أفادت التقارير باستخدام رذاذ الفلفل ضد الجنود، بينما توجه عشرات من المتدينين المتشددين إلى موقع الحادث للاحتجاج.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية استدعاء قوات إضافية إلى المنطقة، بينها قوات من مركز شرطة موديعين، بهدف تأمين الجنود المحاصرين وإعادة الهدوء إلى المكان.

ووفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، أُطلق سراح الجندي الفار خلال الأحداث، فيما طالبت الشرطة المتظاهرين بمغادرة المنطقة والتفرق.

ولم تعلن السلطات حتى الآن عن توقيف مشتبه بهم على خلفية الاضطرابات، كما لم ترد تقارير مؤكدة عن وقوع إصابات.

وتأتي هذه المواجهات في ظل تصاعد التوتر داخل إسرائيل بشأن قضية تجنيد الحريديم والخدمة العسكرية، ولا سيما مع استمرار الحرب وتزايد الاعتماد على قوات الاحتياط، الأمر الذي عمق الخلافات بين المؤسسة العسكرية والتيارات الدينية المتشددة الرافضة للتجنيد.