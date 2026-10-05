سفير مصر السابق لدى إسرائيل يكشف كواليس حرب أكتوبر: جولدا مائير صرخت في كيسنجر

كشف السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق لدى إسرائيل، تفاصيل من كواليس الساعات الأولى لحرب أكتوبر 1973، مشيرًا إلى حالة الارتباك التي شهدتها القيادة الإسرائيلية عقب الهجوم المصري.

وقال السفير عاطف سالم، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، إن جولدا مائير، رئيسة الوزراء الإسرائيلية آنذاك، أجرت اتصالًا بوزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر وهي في حالة شديدة من التوتر، قائلة له: «محتاجين معونة دلوقتي، إسرائيل بتضيع».

وأضاف أن جولدا مائير وصلت إلى حالة نفسية شديدة الصعوبة خلال أحداث الحرب، مشيرًا إلى أنها كانت على وشك الانتحار يوم 7 أكتوبر 1973، وفقًا لما رواه عن كواليس تلك الفترة.

وأشار السفير عاطف سالم إلى أن موشي ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر، طرح أمام جولدا مائير خيار استخدام الردع النووي ضد مصر، في ظل التطورات العسكرية المتسارعة على الجبهة.

وتأتي هذه التصريحات في إطار استعراض كواليس حرب أكتوبر 1973، وما شهدته القيادة الإسرائيلية من صدمة وارتباك خلال الأيام الأولى للحرب.