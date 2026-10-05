رجَّعناكم بـ«الكستور».. أحمد موسى عن تصريحات سموتريتش: إسرائيل عارفه درس 73 كان شكله إيه

شنّ الإعلامي أحمد موسى هجومًا على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن الاستيلاء على سيناء، مؤكدًا أن مصر تتمسك بالسلام لكنها لن تقبل بأي تهديد لأمنها القومي أو مساس بأراضيها.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «إحنا دعاة سلام، ولكن بعض المتطرفين في الكيان الصهيوني مش عايزين سلام، ومصر دولة قوية».

وأضاف تعليقًا على تصريحات سموتريتش: «مجرم الحرب بيقول هياخد سيناء، ده تحرش بينا وتهديد لمصر».

واستعاد موسى مشاهد من حرب أكتوبر 1973، قائلًا: «درس 73 إحنا عارفين كان شكله إيه معاكم، أنتوا دولة لقيطة موجودة، إحنا رجعناكم بالكستور».

وتابع: «بعد كده مش هيكون فيه كستور، لأن مش هيكون فيه أسرى»، في إشارة إلى ما وصفه بمشاهد أسر الجنود الإسرائيليين خلال حرب أكتوبر.

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن مصر لن تسمح بالاقتراب من سيناء، مؤكدًا أن ما حدث في الحروب السابقة لن يتكرر، وأن الدولة المصرية قادرة على حماية أراضيها والدفاع عن أمنها القومي.