رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر..صور

في رسالة حب إلى مصر، ارتفع العلم المصري عاليًا في غزة، ورفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر، فيما يقول بحجم حب مصر لدى الأشقاء الفلسطينيين، تأكيدًا منهم على حجم دعم مصر الهائل لغزة وللقضية الفلسطينية.



انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيسبوك، لمواطن فلسطيني في غزة يرفع العلم المصري ويحتفي به وبمصر في ذكرى يوم العبور المجيد، السادس من أكتوبر.



جاءت ردة فعل المواطن، تعبيرًا منه حبه لمصر واحتفاءه باليوم المشهود.



ونشر الفيديو الشاب الفلسطيني مالك حمدونة من قطاع غزة.

وقال حمدونة أن الفكرة فكرته هو، وأنه صوّر المقطع بشكل عفوي، للاحتفال مع أهله وبلده الثانية مصر بانتصارها المجيد، داعيًا الله أن يحفظها من كل شر.

اعتبر حمدونة أن العدو للشعبين الفلسطيني والمصري واحد.

وكتب على فيسبوك وعلى منشور الفيديو:"من نصر لنصرر بلدنا تانية الله يوقيكو ويعزكم يا مصرين".



وسبق وارتفع علم مصر مناسبات عدة بغزة، والتي منها احتفالات فوز المنتخب الوطني في كأس العالم على أقوى الفرق وتأهله للمستويات الأهم في الكأس.

علاوة على احتفاء الفلسطينيين برفع العلم وسط الركام في غزة، تقديرًا لمصر ودورها.

بل ورفع العلم بعد وقف اطلاق النار في أكتوبر 2025 الذي رعته ومصر وكانت طرف التفاوض الأهم.