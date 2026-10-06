من نصر لنصر.. علم مصر يرفرف في غزة احتفالًا بنصر أكتوبر.. شاهد

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيسبوك، لمواطن فلسطيني في غزة يرفع العلم المصري ويحتفي به وبمصر في ذكرى يوم العبور المجيد، السادس من أكتوبر.

جاءت ردة فعل المواطن، تعبيرًا منه حبه لمصر واحتفاءه باليوم المشهود.

ونشر الفيديو الشاب الفلسطيني مالك حمدونة من قطاع غزة.

وقال حمدونة أن الفكرة فكرته هو، وأنه صوّر المقطع بشكل عفوي، للاحتفال مع أهله وبلده الثانية مصر بانتصارها المجيد، داعيًا الله أن يحفظها من كل شر.

اعتبر حمدونة أن العدو للشعبين الفلسطيني والمصري واحد.

وكتب على فيسبوك وعلى منشور الفيديو:"من نصر لنصرر بلدنا تانية الله يوقيكو ويعزكم يا مصرين".