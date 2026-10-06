سي إن إن: أمريكا والصين تبحثان تبادل الزيارات للمواقع النووية

أفادت شبكة «سي.إن.إن» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة والصين تبحثان إمكانية تنظيم زيارات متبادلة لمواقع ومنشآت نووية في البلدين، وسط مساعٍ أمريكية لمواصلة الدفع نحو تنفيذ هذه الخطوة خلال اجتماعات مباشرة مرتقبة بين مسؤولين من الجانبين خلال الأشهر المقبلة.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن الصين طرحت فكرة الزيارات المتبادلة للمرة الأولى خلال اجتماعات عقدت مع مسؤولين أمريكيين هذا العام، مشيرة إلى أن المناقشات شملت إمكانية زيارة المختبرات الوطنية التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، إلى جانب منشآت صينية مماثلة.

وبحسب «سي.إن.إن»، جرت غالبية هذه المناقشات على هامش اجتماعات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، التي تضم الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا.

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من صحة التقرير حتى الآن، فيما لم يرد البيت الأبيض والسفارة الصينية في واشنطن على طلبات للتعليق خارج ساعات العمل.

وتأتي هذه التحركات في وقت يدفع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إجراء مفاوضات ثلاثية بشأن الحد من التسلح تجمع الولايات المتحدة والصين وروسيا، وهو ما طرحه خلال لقائه بالرئيس الصيني شي جين بينج الشهر الماضي.

ومع ذلك، نقلت «سي.إن.إن» عن مسؤول أمريكي أن ترامب وشي لم يناقشا خلال لقائهما إمكانية تنظيم زيارات متبادلة للمواقع النووية.

وفي المقابل، تؤكد بكين أن ترسانتها النووية أصغر بكثير من الترسانتين الأمريكية والروسية، ولذلك ترى أن مشاركتها في مفاوضات الحد من التسلح بالشكل الذي تطرحه واشنطن ليست ضرورية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعقد ترامب وشي لقاءً جديدًا قبل نهاية العام، ربما على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» المقرر عقدها في الصين، أو خلال اجتماعات مجموعة العشرين المقرر عقدها في الولايات المتحدة في ديسمبر المقبل.

وأشارت «سي.إن.إن» إلى أنه من المتوقع، قبل اللقاء المقبل بين الزعيمين، أن تستمر المباحثات على مستويات أدنى بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين بشأن إمكانية تنفيذ الزيارات المتبادلة للمواقع النووية.