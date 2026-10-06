رئيس شل: تدفقات نفط الشرق الأوسط تتعافى إلى 80% من مستويات ما قبل الحرب

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "شل"، وائل صوان، أن تدفقات النفط القادمة من منطقة الشرق الأوسط تعافت لتصل إلى نحو 80% من الحجم المسجل قبل اندلاع النزاع، ما يعكس قدرة منتجي المنطقة على الإيفاء بالتزاماتهم التصديرية للأسواق العالمية رغم التوترات الأمنية المستمرة.

وأوضح صوان، خلال كلمته في منتدى "إينرجي إنتليجنس" بمدينة لندن، أن تحديد أرقام التدفقات بدقة لايزال يواجه تحديات لوجستية نتيجة إغلاق العديد من الناقلات أجهزة التتبع عبر الأقمار الصناعية أثناء عبورها مضيق هرمز والبحر الأحمر.

وأشار صوان إلى أن الأزمة أعادت ملف "أمن الطاقة" إلى واجهة الأولويات العالمية؛ حيث أعلنت دول مجموعة السبع خطة لسحب نحو 100 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لتأمين الإمدادات، بينما تدرس دول خليجية إنشاء خطوط أنابيب جديدة لتوفير مسارات تصدير بديلة تجنبها الممرات البحرية المعرضة للخطر.

وحذر رئيس "شل" من أن طول أمد الصراع قد يجعل إدارة اضطرابات الإمدادات أكثر تعقيداً، مشيراً إلى أن تباطؤ الطلب الصيني وزيادة الإنتاج من خارج المنطقة أسهما في امتصاص الصدمة الأولى، إلا أن استمرار الضغوط دون استعادة كامل تدفقات الطاقة يترك الأسواق العالمية عرضة لتقلبات جديدة.