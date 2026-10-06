مقابلة ويتكوف تجلب الانتقادات والهجوم على وزير الخارجية الإيراني

أعلنت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، الثلاثاء، تقديم طلب في البرلمان لاستجواب وزير الخارجية عباس عراقجي.

ونقلت الوكالة عن عضو هيئة رئاسة البرلمان محمد رشيدي قوله: "تم تسجيل طلب استجواب وزير الخارجية عراقجي، لكنه لم تتم إحالته بعد إلى هيئة الرئاسة".



وأضاف رشيدي: "يبدو أن أحد النواب سجل هذا الطلب، إلا أنه لم يعرض على هيئة الرئاسة اليوم (الثلاثاء)".

ولم تكشف الوكالة سبب طلب استجواب الوزير.

لكن عراقجي تعرض قبل أيام لانتقادات نشرتها "تسنيم"، بعد لقائه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في نيويورك "من دون تنسيق أو إذن مسبق من المؤسسات المعنية برسم السياسات والمسؤولة عن هذا الملف".

وجرى اللقاء على هامش مشاركة عراقجي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت الوكالة عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، قوله إن الشروط الإيرانية كان من المقرر إبلاغها إلى "الوسطاء"، لا إلى الأمريكيين بشكل مباشر.

وأشارت إلى أن تصريح رضائي يؤكد ضمنيا عدم وجود تفويض يسمح بتجاوز هذا الإطار والتواصل مع ويتكوف.

من الضروري مساءلة عراقجي

وكتبت "تسنيم": "بناء على ذلك، فمن الضروري مساءلة عراقجي أمام المؤسسات المعنية والشعب الإيراني عن هذا التصرف الخاطئ الذي يتعارض مع المصالح الوطنية"، متسائلة عن "الحسابات التي دفعته لارتكاب هذا الخطأ الجسيم".

كما نقلت الوكالة عن الخبير السياسي إحسان صالحي، قوله إن "المفاوضات التي تجرى من دون تفويض مع ممثل (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب لا ينبغي أن تمر دون تبعات".