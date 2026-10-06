إسبانيا تمدد مراقبة الحدود مع إيطاليا.. إجراءات إضافية بسبب ضغوط الهجرة

مددت إسبانيا إجراءات المراقبة الحدودية المؤقتة المفروضة على المسافرين القادمين من إيطاليا جواً وبحراً لمدة 15 يوماً إضافية، لتستمر حتى 22 أكتوبر، وفقاً لأمر نشرته الجريدة الرسمية الإسبانية.

وأوضحت وزارة الداخلية الإسبانية أن التمديد يبدأ اعتباراً من منتصف ليل 8 أكتوبر ويستمر حتى منتصف ليل 22 أكتوبر، مشيرة إلى استمرار الأسباب التي دفعت إلى فرض الإجراءات، وبينها ما وصفته بـ«الاستعجال والتهديد الخطير للنظام العام والأمن الداخلي».

وأكدت الوزارة أن استمرار الرقابة يأتي في إطار قانون حدود منطقة شنغن، مع إخضاع الإجراء لتقييم مستمر، بما يسمح برفعه قبل الموعد المحدد في حال زوال التهديدات أو إمكانية التعامل معها من خلال تدابير أقل تقييداً.

ويعد هذا التمديد الثالث للإجراءات التي فرضتها إسبانيا للمرة الأولى لمدة 30 يوماً، اعتباراً من 8 أغسطس وحتى 7 سبتمبر، قبل تمديدها لاحقاً حتى 22 سبتمبر، ثم حتى 7 أكتوبر.

وتشمل الإجراءات الحدود الجوية والبحرية الداخلية لإسبانيا بالنسبة للمسافرين القادمين من إيطاليا، ويطبق القرار على رحلات الركاب والرحلات البحرية التي يكون آخر مطار أو ميناء مغادرة لها داخل الأراضي الإيطالية.

ووفقاً للأمر الجديد، فإن أي تمديد إضافي بعد 22 أكتوبر سيحتاج إلى قرار جديد يستند إلى تقييم محدث لمدى ضرورة الإجراء وتناسبه مع الوضع الأمني والهجري.

وتعود خلفية الإجراءات إلى قيام إيطاليا بفرض عمليات تفتيش حدودية على المسافرين القادمين من إسبانيا، عقب وصول جماعي لنحو 72 ألف مهاجر إلى جيب سبتة الإسباني قادمين من المغرب يومي 30 و31 يوليو.

وبحسب أحدث التقديرات الواردة في القرار الإسباني، لا يزال أكثر من 3 آلاف مهاجر، بينهم عدة مئات من القاصرين، يعيشون في شوارع الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا.

وردت مدريد في 8 أغسطس بفرض إجراءات مراقبة على المسافرين القادمين من إيطاليا، مشيرة رسمياً إلى ضغوط الهجرة عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى التحركات غير المصرح بها من إيطاليا إلى دول أخرى ضمن منطقة شنغن، من بينها إسبانيا.

وتأتي الخطوة في وقت تواصل فيه الدول الأوروبية تشديد الإجراءات المرتبطة بالهجرة وحركة المسافرين داخل منطقة شنغن، وسط متابعة مستمرة للتطورات الأمنية وحركة الهجرة غير النظامية.