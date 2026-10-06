وزير المالية الإسرائيلي يطالب بفرض السيادة على أراضٍ في غزة ولبنان

طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بفرض ما وصفه بـ«السيادة الإسرائيلية الدائمة» على الأراضي التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان.

ودعا سموتريتش، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إلى إتاحة إمكانية هجرة سكان قطاع غزة إلى دول عربية وإسلامية، معتبراً أن «الوجهة الطبيعية» لهجرة سكان القطاع هي الدول العربية والإسلامية التي يشتركون معها في اللغة والدين والثقافة.

وتأتي تصريحات سموتريتش في إطار مواقف إسرائيلية متكررة بشأن مستقبل قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب والتوترات الإقليمية، بينما ترفض جهات فلسطينية وعربية أي إجراءات تهدف إلى تهجير سكان القطاع أو تغيير وضع الأراضي الفلسطينية.