وزير الدفاع الإيطالي: الطاقة النووية مسألة أمن قومي

أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو أن الطاقة والبنية التحتية الاستراتيجية عنصران أساسيان للأمن القومي الإيطالي.

وشدد وزير الدفاع الإيطالي، في تصريحات اليوم "الثلاثاء"، على الفصل بين المجالين المدني والعسكري، قائلا: "إنتاج الطاقة والأسلحة النووية لهما أغراض مختلفة ويخضعان لأطر تنظيمية متباينة"

وأضاف أن إيطاليا تعمل في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولذلك فإن العملية التنظيمية تتعلق بالطاقة والبحث العلمي وسلامة المحطات وإدارة المواد، وبالتأكيد لا تتعلق ببرنامج نووي عسكري.

وأشار إلى أن مشاركة وزارته في عملية حماية البنية التحتية الأساسية للبلاد وضمان استمرارية وظائف الدولة الحيوية .. لافتا إلى أن ذلك لن يحل محل مصادر الطاقة المتجددة، وأن التكاليف والجداول الزمنية والسلامة وإدارة النفايات لا تزال بحاجة إلى معالجة.