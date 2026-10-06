مقذوف حربي يضرب سفينة ترفع علم بنما.. والهند تعلن إصابة 11 من مواطنيها

أفادت وزارة الخارجية الهندية اليوم، الثلاثاء، بإصابة 11 بحارًا هنديًا كانوا على متن سفينة ترفع علم بنما، عندما تم استهدافها بمقذوف مجهول في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الشئون الخارجية الهندية أن 17 من أصل 19 من أفراد طاقم السفينة "إم تي أون بيس" هم مواطنون هنود.

وأضاف البيان أن الحادث وقع فجر الثلاثاء.

وتابعت الوزارة: “علمنا أن 12 من أفراد الطاقم أصيبوا، بينهم 11 مواطناً هندياً. وبمساعدة السلطات العمانية، تم إجلاء الطاقم المصاب ويتلقون العلاج الطبي في خصب بسلطنة عمان”.

وأشارت نيودلهي إلى أن "الحوادث المستمرة للهجمات على السفن في المنطقة لا تزال مصدر قلق بالغ للهند"، وكررت دعوتها إلى "وقف فوري لمثل هذه الهجمات من أجل السلام والاستقرار في المنطقة".

وقالت الوزارة: "يجب أن يتوقف استهداف السفن التجارية والبحارة والبنية التحتية المدنية في المنطقة، ويجب استعادة الملاحة والتجارة عبر الممرات المائية الدولية في أقرب وقت ممكن".

لا تزال التوترات الإقليمية مرتفعة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في 28 فبراير، ما دفع طهران إلى الرد باستهداف مواقع إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في جميع أنحاء المنطقة.

كما أدت الحرب إلى تعطيل الملاحة بشدة عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة العالمية. ومنذ ذلك الحين، ربطت إيران إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل بإجراءات تشمل إنهاء الأعمال العدائية، وتخفيف العقوبات، والإفراج عن الأصول المجمدة.