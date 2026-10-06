اعتقال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني الأسبق بتهمة التجسس

أعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي الألماني اليوم /الثلاثاء/ أن الشرطة ألقت القبض على الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (BND)، أوجست هانينج، للاشتباه في تورطه في أعمال تجسس.

وشغل هانينج منصب رئيس الجهاز في الفترة من ديسمبر 1998 إلى نوفمبر 2005، قبل أن ينتقل إلى وزارة الداخلية الفيدرالية حيث عمل وكيلا للوزارة (سكرتير دولة) حتى نوفمبر 2009.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام، يواجه هانينج تهما تشمل التجسس المزعوم ضد الدولة، وإفشاء أسرار الدولة، والشروع في خيانة عظمى، والعمل كعميل لجهاز استخبارات، بحسب شبكة /دويتشه فيله/ الألمانية.

وأضاف البيان أنه تم أيضا اعتقال موظف سابق رفيع المستوى في جهاز الاستخبارات الخارجية للاشتباه في تزويد هانينج بمئات الوثائق السرية مقابل مبالغ مالية على مدار أكثر من عقد من الزمان.

واعتقلت الشرطة هانينج في وقت مبكر من اليوم في منزله ببلدة نوردفالده، بالقرب من مدينة مونستر غرب ألمانيا.

كما تم توقيف شريك هانينج المزعوم - الذي لم يُكشف عن هويته سوى باسم "مانفريد د." تماشيا مع قوانين الخصوصية الألمانية - في ولاية بافاريا.. وهو يواجه تهما بـ "المساعدة والتحريض على الشروع في خيانة عظمى والتجسس ضد الدولة".