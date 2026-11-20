أكد محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم اللوجستي والتنظيمي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية؛ بما يضمن خروج فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بصورة مشرفة؛ تعكس مكانة أسوان كعاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، والمقرر لها غدا السبت، وتستمر حتى بعد غد الأحد.

جاء ذلك خلال تفقده جاهزية مطار أسوان الدولي لاستقبال نحو 400 شخص من القيادات الوزارية رفيعة المستوى وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المشاركين في فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وأشار المحافظ - وفق بيان للمحافظة اليوم - إلى أن استضافة المنتدى تجدد من قلب أسوان رسالة مصر الداعمة للسلام والتنمية الشاملة والمستدامة؛ تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان المحافظ قد أدى صلاة الجمعة بمسجد صحارى الكبير، بحضور نائب مساعد وزير الخارجية للمراسم السفير أشرف موسى، ورئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء المهندس خالد الحسيني، ووكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة الدكتور محمد حازم، إلى جانب القيادات الأكاديمية والتنفيذية والدينية بالمحافظة .

وحرص المحافظ - عقب الصلاة - على لقاء عدد من المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم فى مختلف قطاعات العمل العام، موجهاً المسئولين بالجهات المختصة بسرعة دراسة هذه المطالب، والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة، مع متابعة الإجراءات المتخذة بشأنها لضمان تحقيق الإستجابة المطلوبة.