غضب عربي كبير من المخططات الإجرامية للاحتلال في سوريا

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن إدانة البرلمان العربي بأشد العبارات استمرار الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، وآخرها مواصلة الأعمال المرتبطة بما يُعرف بـ«خط سوفا 53» في القنيطرة.

وأكد أن هذه الممارسات الإجرامية تمثل تعديًا على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، وخرق فاضح لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما أكد "اليماحي" أن استمرار التوغلات والتحركات العسكرية غير المشروعة التي يقوم بها الاحتلال في الأراضي السورية، من شأنه تعميق حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ويشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي التي تجرّم انتهاك سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وشدد "اليماحي" على ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي مسؤولياتهما في إلزام الاحتلال باحترام اتفاق فصل القوات لعام 1974 والالتزام بما نصت عليه القرارات الدولية ذات الصلة، واتخاذ خطوات جادة وفاعلة تحول دون استمرار هذه الانتهاكات وتمنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد.

وجدد تضامن البرلمان العربي الكامل مع الجمهورية العربية السورية، ووقوفه إلى جانبها في صون سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.