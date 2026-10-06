البرلمان العربي يشارك في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

شارك وفد البرلمان العربي برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، في حفل الافتتاح الرسمي لأعمال الجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، والتي تستضيفها مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2026م، وهو الحفل الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان جمهورية تنزانيا.

وشهد الحفل كلمات لرئيسة جمهورية تنزانيا ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، وكلمة مسجلة للأمين العام للأمم المتحدة، إضافة إلى كلمات لرئيسة الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للاتحاد.

حضر الحفل من البرلمان العربي النائب السفير محمد العرابي عضو البرلمان العربي، والنائب الدكتور محمد اليحياوي عضو البرلمان العربي، ومن الأمانة العامة الدكتور أشرف عبدالعزيز مدير إدارة العلاقات الخارجية والمستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي، ومسؤولي المراسم والإعلام.

ومن المقرر أن يلقي "اليماحي" كلمة البرلمان العربي أمام الجمعية العامة للاتحاد،

كما سيشارك في اجتماع الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف (HLAG)، التابع للاتحاد البرلماني الدولي، إضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الرسمية على هامش هذه الاجتماعات.

ومن المقرر أيضاً أن يشارك أعضاء وفد البرلمان العربي في اجتماعات اللجان الدائمة التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تشمل لجنة الأمن والسلم الدوليين، ولجنة التنمية المستدامة ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان واللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة.

