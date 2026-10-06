توقعات بانخفاض أسعار الديزل في بريطانيا 6 بنسات للتر بعد الإفراج عن احتياطيات الوقود

توقع اقتصاديون انخفاض أسعار الديزل في بريطانيا بما يصل إلى 6 بنسات للتر، في أعقاب قرار مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الإفراج عن 100 مليون برميل من النفط والوقود من احتياطياتها، بهدف تخفيف الضغوط على الإمدادات العالمية في ظل تداعيات الحربين في الشرق الأوسط وأوكرانيا .

وذكرت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية أن قرار الإفراج عن الاحتياطيات، الذي اتخذته دول المجموعة الأسبوع الماضي، جاء عقب تهديد الولايات المتحدة بحظر صادرات الديزل، ما أثار مخاوف من تفاقم نقص الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود في الأسواق الأوروبية.

وأوضحت الصحيفة أن القرار أدى إلى تراجع أسعار الديزل في أسواق الجملة، حيث قدر محللون في مؤسسة «بانثيون ماكروإيكونوميكس» للأبحاث الاقتصادية أن انتقال هذا الانخفاض بالكامل إلى المستهلكين البريطانيين قد يؤدي إلى تراجع الأسعار في محطات الوقود بما يتراوح بين 5 و6 بنسات للتر، أو نحو 2.5%.

وأضاف المحللون أن هذا التراجع المحتمل قد يخفض تكلفة ملء خزان سيارة عائلية بسعة 55 لتراً بما يصل إلى 3.30 جنيه إسترليني، وإن كانت تكلفة ملء الخزان ستظل مرتفعة عند نحو 107 جنيهات إسترلينية.

وكانت أسعار الديزل في بريطانيا قد تجاوزت جنيهين إسترلينيين للتر للمرة الأولى الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مؤسسة خدمات السيارات البريطانية «آر إيه سي»، مدفوعة بالمخاوف من نقص الإمدادات عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض قيود على صادرات الوقود.

إلا أن ترامب استبعد لاحقاً فرض حظر على صادرات الديزل، عقب اتفاق مجموعة السبع على الإفراج عن كميات كبيرة من احتياطيات النفط والوقود، مؤكداً أن إدارته لن تمضي في تطبيق هذا الإجراء.

وأشار محللو «بانثيون ماكروإيكونوميكس» إلى أن هوامش تكرير الوقود في أوروبا، التي تمثل الفارق بين سعر النفط الخام وسعر المنتجات المكررة مثل الديزل، انخفضت بنسبة 12% خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى مساء الجمعة الماضي.

وأوضحوا أن تقلص هذه الهوامش يؤدي عادة إلى انخفاض تكاليف الديزل في أسواق الجملة، مما قد ينعكس على أسعار البيع للمستهلكين، بشرط تمرير الوفورات بالكامل عبر سلسلة التوريد والتوزيع.

وأكد المحللون أن الانخفاض المتوقع في أسعار الديزل البريطانية يظل مشروطاً بانعكاس تراجع تكاليف الجملة على الأسعار النهائية في محطات الوقود، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة الأوروبية مواجهة ضغوط مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية ومخاطر الإمدادات.