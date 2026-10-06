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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يورونيوز: احتجاجات الإسكان في برشلونة تتحول إلى مواجهات مع الشرطة

احتجاجات للمطالبة بالحق في السكن
احتجاجات للمطالبة بالحق في السكن
أ ش أ

تحولت احتجاجات للمطالبة بالحق في السكن إلى اضطرابات واسعة في وسط برشلونة، تخللها إقامة حواجز وإحراق حاويات قمامة، فيما أعلنت الشرطة الكتالونية توقيف 13 شخصًا وإصابة 30 من عناصرها بجروح طفيفة.

وأوضحت شبكة "يورونيوز" في تقرير أن المظاهرة التي نظمت في برشلونة أمس، للمطالبة بالحق في السكن انتهت باضطرابات في وسط المدينة، مع توقيف 13 شخصًا، بينهم قاصر، وإصابة 30 من عناصر الشرطة الكتالونية (موسوس) بجروح طفيفة، وفقًا لأحدث أرقام الشرطة الصادرة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وقالت شرطة الحرس الحضري إن 20 ألف شخص شاركوا في التحرك، بينما قدر المنظمون العدد بنحو 120 ألفًا.

ونظمت الاحتجاجات نقابة المستأجرين بالتعاون مع منظمات أخرى تدافع عن الحق في السكن، بعدما كانت قد أُجلت بسبب تحذير أحمر من الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها كتالونيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وخلال المسيرة، انتقد المشاركون ارتفاع الإيجارات والمضاربات العقارية، وطالبوا بإجراءات تضمن الحصول على السكن.

وتزامن الاحتجاج مع الإعلان عن إجراء انتخابات عامة في 29 نوفمبر المقبل، وجاء بعد أيام قليلة من رفض البرلمان الإسباني مراسيم الحكومة المتعلقة بالإسكان.

وسارت المسيرة دون حوادث خطيرة حتى إعلان انتهائها، وبعد ذلك، استخدمت الشرطة مكبرات الصوت لمطالبة المتواجدين بمغادرة المنطقة المحيطة بباسيج دي جراسيا وجران فيا، لكن بعض الأشخاص رفضوا المغادرة وأُلقيت أجسام باتجاه انتشار الشرطة الإقليمية.

وتصاعدت الاضطرابات عندما بدأت مجموعات من أشخاص ملثمين إلقاء الحجارة وقطع الأرصفة والزجاجات وغيرها من الأجسام باتجاه عناصر الشرطة وأقيمت حواجز باستخدام حاويات القمامة والحواجز والدراجات ومواد من أعمال البناء القريبة.

وتحركت عناصر الشرطة الكتالونية لتفريق المجموعات التي كانت تواجه الشرطة. وانتقلت الاضطرابات بعد ذلك إلى المنطقة المحيطة بساحة كاتالونيا ولا رامبلا، حيث أُلقيت أجسام وأضرمت النيران في حاويات قمامة ومواد أخرى. كما استخدمت الشرطة قاذفات لإطلاق مقذوفات إسفنجية خلال المواجهات.

واستمرت الاضطرابات حتى منتصف الليل وأعلنت الشرطة الكتالونية تسجيل 28 حاجزًا و22 حريقًا خلال الأحداث، وتدخل رجال الإطفاء في برشلونة لإخماد الحرائق، بمرافقة وحماية من الشرطة، ولم يتضح حتى الآن عدد المتظاهرين الذين أصيبوا خلال الاضطرابات.

ولحقت أضرار بالشوارع ومركبات خلال الأحداث، ففي شارع كاسب، تسببت حاويات مشتعلة في إلحاق أضرار بسيارة متوقفة، بينما استُخدمت في مناطق أخرى دراجات ومواد بناء لإقامة الحواجز.

احتجاجات للمطالبة بالحق في السكن وسط برشلونة حاويات قمامة

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