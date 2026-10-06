النمسا تستعد لإطلاق استراتيجية وطنية جديدة للذكاء الاصطناعي في نوفمبر

أعلنت النمسا اليوم أنها تستعد لإطلاق استراتيجيتها الوطنية الجديدة للذكاء الاصطناعي في شهر نوفمبر المقبل وذلك خلال زيارة وزير الرقمنة النمساوي الكسندر برول اليوم لمركز الذكاء الاصطناعي في فيينا للاطلاع على أحدث التطورات، تمهيداً للإعلان عن النتائج الأولى للاستراتيجية الوطنية الجديدة للذكاء الاصطناعي، والتي من المقرر أن يقدمها في خطاب رئيسي يستضيفه مقر المكتبة الوطنية النمساوية في 19 نوفمبر المقبل.



تأتي هذه الخطوة بناءً على تكليف من المستشار الفيدرالي للنمسا كريستيان شتوكر لإعادة رسم خريطة طريق الذكاء الاصطناعي في البلاد.



وتهدف الاستراتيجية المرتقبة إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية والسيادة الرقمية للنمسا، مع التركيز على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع العام ومعالجة النقص المستقبلي في الكوادر البشرية، إلى جانب وضع أطر تنظيمية واضحة للحد من الاستخدام غير المصرح به للتطبيقات الذكية في مؤسسات الأعمال.