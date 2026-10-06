إيران تتوعد واشنطن وتل أبيب برد أقوى على أي هجوم.. وتعلن زيادة إنتاج الأسلحة 2.5 مرة

حذرت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل من شن أي هجوم جديد عليها، مؤكدة أن الرد سيكون «حازماً» وأشد من المواجهات السابقة، بالتزامن مع إعلان طهران ارتفاع قدرتها على إنتاج الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى 2.5 ضعف مستويات ما قبل الحرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلائي نيك، إن أي هجوم جديد سيواجه برد قوي، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الإيرانية أعدت بالفعل أهدافاً محتملة يمكن استهدافها في حال تجدد الهجمات.

وبحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أوضح طلائي نيك أن إيران زودت قواتها المسلحة بتقنيات أكثر تطوراً في مجالات الصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب تطوير أنظمة الدفاع الجوي والمنظومات البحرية والبرية والجوية.

إيران تعلن زيادة إنتاج الأسلحة

وكشف المتحدث الإيراني أن القدرة الإنتاجية لبلاده في مجال الأسلحة والمعدات الدفاعية والذخائر ارتفعت إلى نحو 2.5 ضعف ما كانت عليه قبل الحرب التي بدأت في 28 فبراير، مضيفاً أن إنتاج بعض أنواع الأسلحة ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف.

وأضاف أن أكثر من ألف نظام وسلاح ونوع من المعدات والذخائر أصبح ضمن القدرة الإنتاجية لوزارة الدفاع وشبكة الشركات والشركاء المرتبطين بها. وتؤكد تقارير سابقة أن طهران أعلنت إنتاج أكثر من ألف نوع من الأسلحة والمعدات والذخائر محلياً، إلا أن هذه الأرقام تظل تصريحات إيرانية لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.

تعاون دفاعي مع روسيا والصين

وأشار طلائي نيك إلى أن التعاون الدفاعي بين إيران وروسيا والصين مستمر، ولم يتراجع رغم التطورات الأخيرة، موضحاً أن الاتصالات والتبادلات بين طهران وموسكو وبكين تتواصل في المجالات السياسية والدفاعية.

وأضاف أن الدبلوماسية الدفاعية والمشاورات مع البلدين شهدت تكثيفاً في بعض المجالات، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.