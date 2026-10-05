هيئة بحرية بريطانية: إيران تأمر ناقلة بالعودة في مضيق هرمز وإلا ستُستهدف

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الإثنين، بتلقيها بلاغًا عن واقعة وصفتها بأنها "نشاط مريب" على بعد نحو 11 ميلًا بحريًا شمال مدينة خصب في سلطنة عُمان.

وقالت الهيئة -في منشور على منصة إكس- إن ناقلة نفط كانت تعبر مضيق هرمز باتجاه الداخل تلقت نداءً من الحرس الثوري الإيراني، وطُلب منها العودة، مع تحذيرها من أن السفينة ستتعرض للاستهداف إذا لم تمتثل للتعليمات.

وأضافت أن قبطان الناقلة أكد امتثال السفينة للتوجيهات والعودة، فيما تواصل السلطات التحقيق في ملابسات الواقعة.

ودعت الهيئة، السفن المارة في المنطقة، إلى توخي الحذر أثناء العبور، والإبلاغ عن أي نشاط أو حادث مريب إلى الهيئة.

وتأتي الواقعة في ظل استمرار التوترات الأمنية في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا.