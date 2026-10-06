سنتكوم: إعادة توجيه 130 سفينة خلال تطبيق الحصار البحري على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» إعادة توجيه 130 سفينة تجارية منذ استئناف تطبيق الحصار البحري الأمريكي على إيران، في وقت تتواصل فيه التوترات في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

وقالت «سنتكوم» إن قواتها أعادت توجيه السفينة التجارية رقم 130 في 5 أكتوبر، ضمن إجراءات فرض الحصار على السفن التي تحاول دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها، مشيرة إلى تعطيل 3 سفن رفضت الامتثال لتوجيهات القوات الأمريكية.

وأضافت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية دمرت 13 سفينة تجارية خلال الأسابيع الـ12 الماضية، قائلة إن تلك السفن إما انتهكت الحصار أو ارتبطت، وفقًا للتقييم الأمريكي، بشبكة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد «سنتكوم»، إن الجيش الأمريكي سيواصل التركيز على تنفيذ المهمة، محذرًا من أن القوات الأمريكية ستتحرك سريعًا ضد أي سفن تحاول تجاوز الحصار.