هيئة بحرية بريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف مجهول داخل مضيق هرمز واندلاع حريق

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الاثنين، تلقيها بلاغًا عن حادث داخل مضيق هرمز، بعد تعرض ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول المصدر.

وقالت الهيئة -في بيان- إن قبطان الناقلة أبلغ بتعرض السفينة للإصابة بمقذوف مجهول، ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات، فيما يعمل أفراد الطاقم على مكافحة النيران.

وأكدت الهيئة أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو حدوث تأثير بيئي جراء الحادث، وأن السلطات المختصة باشرت التحقيق في الواقعة، دون أن تحدد حتى الآن طبيعة المقذوف أو الجهة التي تقف وراء الحادث.

ودعت الهيئة السفن المارة عبر مضيق هرمز إلى توخي الحذر أثناء العبور، والإبلاغ عن أي نشاط مريب أو حوادث إلى الهيئة.