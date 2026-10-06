ترامب: مستعد دائما على إجراء محادثات مباشرة مع إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه منفتح دائما على إجراء محادثات مباشرة مع إيران.

وجاء تصريح ترامب خلال إجابته على أسئلة الصحفيين في حديقة البيت الأبيض قبيل مغادرته متوجهاً إلى ولاية نبراسكا، بحسب ما نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأجاب ترامب على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كان منفتحاً على إجراء محادثات مباشرة مع إيران قائلاً: "أجل، دائماً".

وتعليقاً على العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الحكومية اليمنية ضد جماعة الحوثي بمشاركة تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية في اليمن، قال ترامب إنها "ستنجح بصورة جيدة للغاية".