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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد وفاة عاملة مختبر.. روسيا تنفي تطبيق حجر صحي في إيركوتسك

مخنبر
مخنبر
محمد على

أكدت روسيا اليوم الثلاثاء، نفيها القاطع لما ذكرته تقارير صحفية تحدثت عن اتخاذ تدابير صحية في منطقة أيركوتسك في سيبيريا، بعد وفاة عاملة مختبر في معهد لمكافحة الطاعون، وفق ما أوردت وكالة الصحة العامة. 

قالت وكالة الصحة العامة: "تنتشر معلومات خاطئة على الإنترنت بشأن وضع نظام صحي وبائي معزّز وفرض قيود صارمة في منطقة إيركوتسك". 

أضافت "حتى الساعة، لم يتم اتخاذ قرار من هذا النوع".

وأشارت إلى أن "الوضع الصحي والوبائي في منطقة إيركوتسك، وكذلك في مدينتي إيركوتسك وشيليخوف، مستقر".

وسادت حالة من القلق بعدما أفادت تقارير نُشرت الجمعة بوفاة داريا شيبيلوفا البالغة من العمر 28 عاماً والتي كانت تعمل في معهد لمكافحة الطاعون في منطقة إيركوتسك بسيبيريا، جراء إصابتها بالمرض.

الطاعون الرئوي

وأفاد موقع "بيبول أوف بايكال" الإخباري نقلاً عن مصادر لم يسمها مقربة من الأجهزة الأمنية في المنطقة، بأنها ربما أصيبت بالطاعون الرئوي بسبب كسر أنبوب اختبار.

وقلّلت السلطات الروسية من شأن الشكوك بشأن أي انتشار للعدوى.

وقال حاكم منطقة إيركوتسك إيجور كوبزيف، الاثنين، إن لجنة خاصة من الخبراء أجرت تحقيقاً في المنطقة وخلصت إلى أن "سبب الوفاة هو التهاب رئوي مجهول السبب".

وأضاف  أن الهيئة الروسية للرقابة على حماية المستهلك والصحة "روسبوتريبنادزور"، خلصت بعد إجراء فحوص إلى أنه "لم يُعثر في العيّنات البيولوجية للشابة على أي كائنات دقيقة مرتبطة بعملها المهني".

وأشار إلى أنه لم تُسجل منذ وفاة الشابة "أي حالات جديدة لموظفين في معهد مكافحة الطاعون طلبوا رعاية طبية".

الطاعون الرئوي قاتلاً 

يعد الطاعون مرض بكتيري يمكن أن يظهر بأشكال عدة، بينها الطاعون الرئوي، وهو الشكل الأكثر عدوى.

 ويمكن أن يكون الطاعون الرئوي قاتلاً إذا لم يُعالج مبكراً، وفق منظمة الصحة العالمية.

منظمة الصحة العالمية

من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن الخطر "منخفض" بالنسبة إلى روسيا و"منخفض جداً" بالنسبة إلى أوروبا، بعد "التقييم الأولي للمخاطر".

وحظيت هذه القضية باهتمام بالغ من قبل الولايات المتحدة، حيث قال الرئيس دونالد ترامب، الاثنين، "نحن ندرس الأمر بجدية"، مضيفاً: "سنساعدهم، سنساعدهم بقدر ما نستطيع".

و قالت وكالة الصحة العامة الروسية، الثلاثاء، إن موسكو مستعدة لمساعدة واشنطن في السيطرة على تفشي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة.

روسيا وفاة موظفة الطاعون الوضع الصحي والوبائي وكالة الصحة داريا شيبيلوفا منطقة إيركوتسك سيبيريا بيبول أوف بايكال الطاعون الرئوي كسر أنبوب اختبار التهاب رئوي مجهول السبب

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