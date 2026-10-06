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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفارة السودان تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

علم السودان
علم السودان
الديب أبوعلي

تقدمت سفارة جمهورية السودان بالقاهرة بأصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والحكومة المصرية والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وأعربت السفارة، في تهنئتها، عن مشاركتها الشعب المصري احتفاله بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، مستذكرة بكل التقدير والإجلال التضحيات والبطولات التي سطرتها القوات المسلحة المصرية، وما جسدته من معاني الشجاعة والعزيمة والتلاحم دفاعًا عن الأرض والسيادة والكرامة.

وأكدت سفارة السودان بالقاهرة اعتزازها بما يجمع الشعبين السوداني والمصري من روابط تاريخية راسخة وعلاقات أخوية ممتدة، متمنية لجمهورية مصر العربية وشعبها دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

واختتمت السفارة تهنئتها متمنية لمصر قيادةً وحكومةً وشعبًا دوام الخير والأمن والسلام.

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