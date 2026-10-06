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نبيل فهمي يشيد بقدرة السودان ومؤسساته الوطنية على الصمود أمام التحديات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي يشيد بقدرة السودان ومؤسساته الوطنية على الصمود أمام التحديات

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أكد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات صحفية تناول فيها نتائج مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن الأزمة السودانية احتلت حيزاً مهماً من اللقاءات والمشاورات التي أجراها على هامش أعمال الجمعية العامة، بما في ذلك مباحثاته مع قادة الدول وكبار المسؤولين ووزراء خارجية عدد من القوى الدولية والإقليمية.

وأشار إلى أن الدولة السودانية، بمؤسساتها الوطنية العريقة، أظهرت، رغم قسوة الأزمة، قدراً كبيراً من الصمود والاستمرارية.

وأضاف أن عودة نحو خمسة ملايين من النازحين واللاجئين منذ العام الماضي إلى مناطقهم ومنازلهم في العاصمة الخرطوم وجوارها تفرض مسؤوليات متزايدة لتوفير الخدمات الأساسية، وإعادة تأهيل المرافق، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة آمنة ومستدامة واستعادة الحياة الطبيعية، مؤكداً في هذا الإطار ضرورة تعزيز قدرة مؤسسات الدولة السودانية على مواجهة التحديات الجسيمة التي أفرزتها الحرب.

عودة خمسة ملايين من اللاجئين

وشدد الأمين العام ، على أن أي تسوية مستدامة للأزمة يجب أن تنطلق من احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والتمسك بالهوية الوطنية الجامعة وبأسس الدولة السودانية ومؤسساتها، باعتبارها الإطار الذي يستوعب كافة المكونات، ورفض أي محاولات لتقويضها أو إنشاء كيانات موازية لها.

وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب العمل بصورة متوازية على وقف القتال، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وإطلاق العمل السياسي، ومعالجة الاستقطابات التي خلفتها الحرب.

وجدد الأمين العام التزام جامعة الدول العربية، بمواصلة العمل والتنسيق مع الدولة السودانية والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وقف الحرب، وتهيئة الظروف أمام إطلاق مسار سياسي سوداني جامع يحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار.

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