قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الألماني: العلاقات مع موسكو يمكن أن تعود إلى مسار بنّاء
خبير علاقات دولية: مصر صمام الأمان للقضية الفلسطينية
زيلينسكي يفرض عقوبات على 44 شخصًا بسبب انتخابات مجلس الدوما الروسي
أفنى عمره في رحاب العدالة وخدمة القضاء.. رئيس هيئة قضايا الدولة ينعى أحمد الزند
ترامب: النفط يخرج من هرمز و29 سفينة عبرت المضيق أمس
العراق يحاور واشنطن لاستثناء مطاراته من قيود الطيران الإيراني.. تفاصيل
مهندس وصراف وفني.. وظائف مترو الأنفاق 2026
كريم فهمي: ياسمين عبد العزيز نجمة كبيرة وهي وش الخير عليا
تشييع جثمان أحمد الزند من مسجد المشير طنطاوي.. صور
فوز كبير.. بنات سلة الأهلي تحت 16 عامًا تكتسحن الزمالك في دوري المرتبط
بالدموع.. ابن أحمد الزند: والدي كان يحب الوطن والفقراء والغلابةويعتبرهم أسياده
وسط توتر بين موسكو وبرلين.. لافروف يلتقي نظيره الألماني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي يدعو العرب والمسلمين لتحمل المسئولية في حماية القدس

نبيل فهمي - الأمين العام لجامعة الدول العربية
نبيل فهمي - الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

شارك نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس، وذلك على هامش الشق رفيع المستوى للدورة (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة واسعة رفيعة المستوى من الدول العربية والإسلامية.

وألقى الأمين العام كلمة خلال الاجتماع، جدد من خلالها الرفض القاطع لأية محاولات تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مندداً بالممارسات والسياسات الإسرائيلية اليومية التي تعكس رغبة إسرائيل في تغيير هوية القدس وطابعها ووضعها القانوني والتاريخي.

وأشار فهمي إلى البيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته التي عُقدت في بداية سبتمبر الجاري بشأن الحالة في الأراضي العربية المحتلة، ناقلاً رسالة إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي مفادها ضرورة الخروج من دائرة الإدانة إلى التحرك وتحمل المسؤولية في حماية القدس ومقدساتها، وإلزام إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية والتوسعية، والتهجير القسري، ونهب الأراضي ومصادرتها، محذراً من خطورة عواقب استمرار إسرائيل في الممارسات والسياسات الاستفزازية، والاستهانة بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

جامعة الدول العربية نبيل فهمي منظمة التعاون الإسلامي القدس الجمعية العامة للأمم المتحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة إسرائيل مجلس الأمن التهجير القسري فلسطين مجلس الجامعة العربية القدس المحتلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

السيدة المتوفاه

واقعة غربية.. إعادة جثمان سيدة بعد الصلاة عليها وقبل دفنها لمنزلها بالغربية..ما القصة؟

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

علي محمود

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

اتحاد الريشة الطائرة

اتحاد الريشة الطائرة يُطلق مبادرة محطتك هي ملعبك في محطة عدلي منصور

محمد صلاح

اسم محمد صلاح يورّط 21 شركة في مطالبات تتجاوز 50 مليون ليرة تركية

لامين يامال

لامين يامال: أريد أن أصبح الأفضل تاريخيا.. وكرة القدم ليست كل شيء في الحياة

بالصور

وردي فاتح.. هيدي كرم تتألق بإطلالة صيفية في أحدث ظهور

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

أفضل مواعيد تناول الإفطار والغداء والعشاء.. التوقيت المناسب وتأثيره على الوزن

هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟
هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟
هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟

جيب جراند شيروكي 2028.. محرك Hurricane بقوة 420 حصانا في الطريق| صور

جيب جراند شيروكي 2028
جيب جراند شيروكي 2028
جيب جراند شيروكي 2028

64 سيارة شرطة بريطانية تتحول إلى خردة.. وقيمتها الأصلية 2.5 مليون جنيه إسترليني

سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية

فيديو

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد