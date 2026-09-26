نبيل فهمي يدعو العرب والمسلمين لتحمل المسئولية في حماية القدس

شارك نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس، وذلك على هامش الشق رفيع المستوى للدورة (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة واسعة رفيعة المستوى من الدول العربية والإسلامية.

وألقى الأمين العام كلمة خلال الاجتماع، جدد من خلالها الرفض القاطع لأية محاولات تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مندداً بالممارسات والسياسات الإسرائيلية اليومية التي تعكس رغبة إسرائيل في تغيير هوية القدس وطابعها ووضعها القانوني والتاريخي.

وأشار فهمي إلى البيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته التي عُقدت في بداية سبتمبر الجاري بشأن الحالة في الأراضي العربية المحتلة، ناقلاً رسالة إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي مفادها ضرورة الخروج من دائرة الإدانة إلى التحرك وتحمل المسؤولية في حماية القدس ومقدساتها، وإلزام إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية والتوسعية، والتهجير القسري، ونهب الأراضي ومصادرتها، محذراً من خطورة عواقب استمرار إسرائيل في الممارسات والسياسات الاستفزازية، والاستهانة بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.