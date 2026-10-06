المنظمة العربية للتنمية الإدارية تناقش تمكين الكفاءات وتطوير القدرات المؤسسية

عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الملتقى السنوي لمسئولي التدريب والتطوير الإداري في الوطن العربي تحت عنوان "تمكين الكفاءات وتطوير القدرات المؤسسية في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي"، وذلك على مدار اليوم /الثلاثاء/ وأمس /الإثنين/ بمقر المنظمة الرئيسي بالقاهرة، وبحضور ومشاركة من مجموعة من كبار المسئولين والخبراء والمختصين في مجالات الاختصاص من مختلف الدول العربية.



ويشكّل هذا الملتقى منصة مهنية رفيعة المستوى، تجمع نخبة من مديري ومسئولي التدريب والتطوير الإداري في القطاع الحكومي، بهدف استكشاف أحدث التوجهات العالمية في مجال التدريب، واستعراض التجارب العربية الرائدة، وتبادل الخبرات والرؤى حول آليات التكيف مع متطلبات العصر الرقمي، بما يعزز جاهزية المؤسسات الحكومية للتحول المستدام وبناء كوادر قادرة على مواكبة المستقبل.



كما ناقش الملتقى خلال جلساته مجموعة من القضايا من بينها مستقبل التدريب والتطوير الإداري في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بناء منظومات التدريب المدفوعة بالبيانات، بناء قدرات الحكومات لمواكبة التطور التكنولوجي، وقيادة التغيير وبناء ثقافة التعلم المستمر داخل المؤسسات.