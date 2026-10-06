قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة الأرصاد: أمطار متفرقة وأجواء خريفية حتى الإثنين المقبل
تحضيرًا لـ"منتدى مصر 2026".. "الوزراء" ينظم أولى ورش العمل لتعزيز موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين
بالإشارة إلى نصر أكتوبر.. محمود صلاح يشعل تصفيات شمال إفريقيا بهدف في شباك الجزائر
التعليم العالي تعلن نتيجة التنسيق الإلكتروني التكميلي المباشر بالجامعات التكنولوجية
تعافت عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن
الزمالك يخرج عن صمته قبل القمة ويفجر مفاجأة بشأن أزمة إيقاف القيد | خاص
الحسابات الفلكية تكشف ميلاد هلال جمادى الأولى.. والرؤية الأحد المقبل
احتجاجات طلابية تهز فرنسا.. إصابة أكثر من ألف شخص والحكومة تعلق الدراسة غدا
تحضيرًا لـ"منتدى مصر 2026".. مدبولي يستعرض محاور رعاية الموهوبين وإتاحة الفرص للشباب
احتجاجات المدارس تتصاعد في فرنسا.. الحكومة تحذر من الفوضى وتتهم اليسار الراديكالي
إسرائيل تهدد بحرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية.. قصف جوي وهجوم بري وإجلاء واسع في الضفة
ارتفاع حمض اليوريك في الدم.. 13 سببا قد ترفع مستوياته دون ظهور أعراض.. وطرق علاجها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تهدد بحرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية.. قصف جوي وهجوم بري وإجلاء واسع في الضفة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

هدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشن حرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية في حال قيام أجهزتها الأمنية أو مجموعات مرتبطة بها باستخدام أسلحتها ضد المستوطنين أو قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، معلناً أن الجيش يستعد لسيناريو يتضمن عملية عسكرية واسعة في المنطقة.

وجاءت تصريحات كاتس، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، حيث قال إن الجيش يستعد لما وصفه بـ«السيناريو المرجعي»، الذي يفترض احتمال تنفيذ هجمات ضد المستوطنين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية والمناطق المحاذية لها.

وبحسب كاتس، يشمل السيناريو احتمال أن توجه أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، إلى جانب مجموعات مسلحة مرتبطة بها، أسلحتها ضد الإسرائيليين، وهو ما قال إنه سيدفع إسرائيل إلى إعلان الحرب على السلطة الفلسطينية.

عملية برية وجوية واسعة

وأوضح كاتس أن العملية العسكرية، في حال تحقق هذا السيناريو، ستكون «قصيرة وقوية»، وفق خطة أعدتها المؤسسة الأمنية وجرى اعتمادها من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكاتس.

وقال إن الخطة تتضمن استخدام القوات البرية والجوية ووسائل عسكرية خاصة، إلى جانب استهداف مسؤولين كبار وتدمير الأسلحة والمعدات والبنى التحتية التي تصفها إسرائيل بأنها مرتبطة بالعمل المسلح.

كما تتضمن الخطة، وفق تصريحات الوزير الإسرائيلي، إجلاءً واسعاً للسكان من المناطق التي ستجري فيها العمليات، بالإضافة إلى تدمير ما وصفه بـ«البنى التحتية» داخل المدن ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.

كاتس يستحضر نموذج غزة ولبنان

وأشار كاتس إلى أن الخطة تستند إلى نماذج العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان، مع تعزيز القوات المنتشرة في الضفة الغربية واتخاذ إجراءات لحماية المستوطنات الإسرائيلية.

وتأتي تصريحات كاتس في وقت تشهد فيه الضفة الغربية توترات أمنية متصاعدة، فيما قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الحديث عن الحرب مع السلطة يتعلق بالاستعداد لسيناريو محتمل، وليس بوجود معلومات استخباراتية مؤكدة عن استعداد السلطة لتنفيذ مثل هذا الهجوم.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية فرضت في الأيام الأخيرة قيوداً وإغلاقات على المعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن مع الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر، وسط رفع مستوى الاستعداد الأمني الإسرائيلي.

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس السلطة الفلسطينية المستوطنين جيش الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

وزير العمل: فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي براتب 1200 يورو

البنزين

بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

موسيماني

عدلي القيعي يفتح النار على موسيماني: معجب بنفسه و«غلاوي»

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

الجيش الإسرائيلي

معاريف: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية محتملة في إحدى جبهات الشرق الأوسط

الاعلى للإعلام

الأعلى للإعلام: إلزام بعدم نشر أي مقاطع مصورة في واقعة إلقاء سيدة لنفسها من الشرفة ببورسعيد

عموتة

حملة ممنهجة ضد الأهلي.. مصدر يكشف حقيقة غضب عموتة من توفيق محمد

إذا استيقظت في الليل

ماذا تقول إذا استيقظت في الليل؟.. الإفتاء: 6 أذكار كررها 10 مرات

ترشيحاتنا

المتهم

ادعى بيع دراجات نارية مهربة.. القبض على نصاب يدير صفحة مشبوهة على السوشيال ميديا

المتهم

القبض على المتهم بالتعدي على صاحب محل في الجيزة

المتهمين

ضبط 5.5 طن زيت طعام مغشوش قبل بيعها بالأسواق بالجيزة

بالصور

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل واللحمة المفرومة.. وصفة مصرية شهية

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل
طريقة عمل المسقعة بالبشاميل
طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر..صور

رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر
رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر
رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر

ارتفاع حمض اليوريك في الدم.. 13 سببا قد ترفع مستوياته دون ظهور أعراض.. وطرق علاجها

أسباب ارتفاع حمض اليوريك في الدم
أسباب ارتفاع حمض اليوريك في الدم
أسباب ارتفاع حمض اليوريك في الدم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟.. اكتشف المفاجأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد