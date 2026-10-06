إسرائيل تهدد بحرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية.. قصف جوي وهجوم بري وإجلاء واسع في الضفة

هدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشن حرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية في حال قيام أجهزتها الأمنية أو مجموعات مرتبطة بها باستخدام أسلحتها ضد المستوطنين أو قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، معلناً أن الجيش يستعد لسيناريو يتضمن عملية عسكرية واسعة في المنطقة.

وجاءت تصريحات كاتس، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، حيث قال إن الجيش يستعد لما وصفه بـ«السيناريو المرجعي»، الذي يفترض احتمال تنفيذ هجمات ضد المستوطنين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية والمناطق المحاذية لها.

وبحسب كاتس، يشمل السيناريو احتمال أن توجه أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، إلى جانب مجموعات مسلحة مرتبطة بها، أسلحتها ضد الإسرائيليين، وهو ما قال إنه سيدفع إسرائيل إلى إعلان الحرب على السلطة الفلسطينية.

عملية برية وجوية واسعة

وأوضح كاتس أن العملية العسكرية، في حال تحقق هذا السيناريو، ستكون «قصيرة وقوية»، وفق خطة أعدتها المؤسسة الأمنية وجرى اعتمادها من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكاتس.

وقال إن الخطة تتضمن استخدام القوات البرية والجوية ووسائل عسكرية خاصة، إلى جانب استهداف مسؤولين كبار وتدمير الأسلحة والمعدات والبنى التحتية التي تصفها إسرائيل بأنها مرتبطة بالعمل المسلح.

كما تتضمن الخطة، وفق تصريحات الوزير الإسرائيلي، إجلاءً واسعاً للسكان من المناطق التي ستجري فيها العمليات، بالإضافة إلى تدمير ما وصفه بـ«البنى التحتية» داخل المدن ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.

كاتس يستحضر نموذج غزة ولبنان

وأشار كاتس إلى أن الخطة تستند إلى نماذج العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان، مع تعزيز القوات المنتشرة في الضفة الغربية واتخاذ إجراءات لحماية المستوطنات الإسرائيلية.

وتأتي تصريحات كاتس في وقت تشهد فيه الضفة الغربية توترات أمنية متصاعدة، فيما قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الحديث عن الحرب مع السلطة يتعلق بالاستعداد لسيناريو محتمل، وليس بوجود معلومات استخباراتية مؤكدة عن استعداد السلطة لتنفيذ مثل هذا الهجوم.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية فرضت في الأيام الأخيرة قيوداً وإغلاقات على المعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن مع الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر، وسط رفع مستوى الاستعداد الأمني الإسرائيلي.