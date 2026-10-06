إسرائيل ترفع حالة التأهب في غزة عشية ذكرى 7 أكتوبر وسط تحذيرات من تصعيد جديد

رفعت إسرائيل، الثلاثاء، مستوى الاستعداد العسكري في قطاع غزة عشية الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر 2023، في خطوة تعكس استمرار حالة التوتر الأمني في القطاع، وسط تحذيرات إسرائيلية من احتمال وقوع هجمات تستهدف قواتها المنتشرة هناك.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس توجيه الجيش إلى رفع درجة التأهب والاستعداد للتعامل مع «أي سيناريو محتمل» في غزة، موضحًا أن القرار جاء، وفق ما ذكره مكتبه، استنادًا إلى معلومات استخباراتية إسرائيلية تفيد بوجود نوايا لدى حركة حماس لتنفيذ هجمات وعمليات ضد القوات الإسرائيلية في القطاع بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر.

وشدد كاتس على ضرورة التعامل مع أي معلومات أو تحذيرات أمنية بدرجة عالية من الجاهزية، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية مطالبة بالاستعداد لمواجهة السيناريوهات المحتملة واتخاذ إجراءات لمنع أي تهديد يستهدفها.

ويتزامن ذلك مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق من قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025.

وفي لهجة تصعيدية، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن حركة حماس وسكان قطاع غزة سيدفعون «ثمنًا باهظًا» في حال تعرض القوات الإسرائيلية لأي هجوم، وهو ما أثار مخاوف من إمكانية أن تؤدي أي عملية تستهدف الجيش إلى تجدد أو اتساع نطاق العمليات العسكرية داخل القطاع.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إحياء إسرائيل الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر 2023، التي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل واقتياد 251 شخصًا إلى قطاع غزة، وفق أرقام أوردتها وكالة «فرانس برس» نقلاً عن بيانات إسرائيلية رسمية.

ومنذ ذلك الحين، شهد قطاع غزة حربًا واسعة خلفت أعدادًا كبيرة من الضحايا والدمار، بينما لا تزال ملفات مستقبل القطاع وإدارته ونزع سلاح الفصائل وإعادة الإعمار محل خلاف.

ويعكس رفع حالة التأهب الإسرائيلية حساسية الساعات التي تسبق ذكرى 7 أكتوبر، في ظل هشاشة الوضع الأمني، وما قد يترتب على أي تصعيد جديد من تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية على قطاع غزة والمنطقة.