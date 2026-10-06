عدلي القيعي يفتح النار على موسيماني: معجب بنفسه و«غلاوي»

تحدث عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، كاشفًا رأيه في شخصية المدرب وطريقة تعامله مع اللاعبين، إلى جانب انتقاده لبعض تصريحاته خلال المؤتمرات الصحفية.

وقال عدلي القيعي، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه لم يكن معجبًا بطريقة موسيماني في التعامل مع المؤتمرات الصحفية، موضحًا: «موسيماني مكنش بيعجبني في المؤتمرات الصحفية، والظاهر إن دي كانت ثقافته».

وأضاف القيعي أن موسيماني كان يدلي أحيانًا بتصريحات عقب المباريات يرى أنها تحمل انتقادًا للاعبين، مستشهدًا بقوله: «بعد الماتش بيقول: لو كان عندي اللاعيبة دي في الأهلي كنت عملت حاجات أكتر».

وأوضح أن هذه التصريحات جعلته يرى أن موسيماني لم يكن معجبًا باللاعبين بالشكل الذي يعتقده البعض، قائلًا: «هو مش معجب باللاعيبة، هو معجب بنفسه وبيبالغ بس».

وتطرق القيعي إلى طريقة تعامل موسيماني مع اللاعبين، مؤكدًا أن المدير الفني الجنوب إفريقي كان يتسم بالشخصية القوية في قراراته، وقد يصل الأمر، وفقًا لرؤيته، إلى استبعاد اللاعب بشكل كامل حال حدوث خلاف بينهما.

وقال القيعي: «هو غلاوي وشخصي، ولو خد موقف من لاعب بيخلّص عليه»، مستشهدًا بما حدث مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي السابق.

وكان موسيماني قد تولى قيادة الأهلي في أكتوبر 2020، وحقق مع الفريق عددًا من البطولات، من بينها دوري أبطال إفريقيا مرتين، إلى جانب الدوري المصري وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية، قبل رحيله عن منصبه في يونيو 2022.

وتأتي تصريحات عدلي القيعي لتسلط الضوء مجددًا على فترة موسيماني داخل النادي الأهلي، وطريقة إدارته للفريق وتعاملاته مع اللاعبين، في ظل الجدل الذي صاحب فترته مع القلعة الحمراء.