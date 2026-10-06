والتر بواليا: أثق في لاعبي الأهلي.. وعليهم اللعب بهدوء وثقة أمام الزمالك

تحدث الزامبي والتر بواليا، مهاجم الأهلي السابق، عن ذكرياته مع القلعة الحمراء، كاشفًا عن أبرز اللحظات التي عاشها خلال فترة وجوده داخل النادي، كما وجه رسالة إلى لاعبي الفريق قبل مباراة القمة أمام الزمالك.

وقال بواليا، خلال تصريحات عبر قناة الأهلي، إنه يلعب حاليًا في الكونغو، مؤكدًا أن الفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء كانت من أجمل الفترات في مسيرته الكروية.

وأضاف: «فترتي مع النادي الأهلي كانت من أجمل الفترات في مسيرتي، الأهلي نادٍ كبير جدًا، من الممكن أن أكون لم أشعر بنفس سعادتي في الجونة، لكن توجد لحظات مهمة لن أنساها، خصوصًا التتويج بدوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي».

وأوضح مهاجم الأهلي السابق أنه كان يشعر براحة أكبر خلال فترة لعبه مع الجونة، قائلًا: «في الأهلي كان يوجد عدد كبير من الجماهير، ولكن أنا كنت سعيدًا أكثر في الجونة لأنني كنت أشعر أنني في بيتي، وكنت أعرف التعامل مع اللاعبين هناك أكثر».

وتابع: «عندما كنت في الأهلي لم أكن محظوظًا في البداية ولم أسجل أي أهداف، ولكن مع الوقت استطعت إثبات نفسي في الأهلي وأسجل أهدافًا أكثر».

وتحدث بواليا عن علاقاته مع لاعبي الأهلي السابقين والحاليين، موضحًا: «كنت أتحدث مع ديانج ولكن رحل، ولي علاقة بأكرم توفيق وكهربا، ولدي علاقات طيبة مع الجماهير».

مباراة القمة

وعن مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، أكد بواليا أن المواجهة لا تعتمد فقط على المستوى الفني، مشددًا على أهمية التركيز والشخصية والروح داخل الملعب.

وقال: «مباراة الأهلي والزمالك لها طابع خاص ولا تعتمد فقط على المستوى الفني، ولكن على التركيز والشخصية والروح داخل الملعب».

ووجه مهاجم الأهلي السابق رسالة إلى لاعبي الفريق قبل القمة، قائلًا: «أنا أثق في لاعبي الأهلي، ورسالتي لهم أن يلعبوا بهدوء وثقة ويقدموا كل ما لديهم لأنهم يعرفون قيمة القميص».

واختتم بواليا تصريحاته بالكشف عن توقعاته لنتيجة مباراة القمة، قائلًا: «توقعاتي لمباراة القمة طبعًا الأهلي دائمًا يفوز، وحاليًا هو لديه فريق قوي، وأثق أن الأهلي سيسعد الجماهير ضد الزمالك».