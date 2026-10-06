متمسك بشروطة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، خلال تصريحات تلفزيونية، تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع إدارة النادي لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوقي أن محمد هاني يتمسك بالحصول على 25 مليون جنيه قيمة العقد الرسمي صافيًا، دون احتساب نسبة المشاركة، على أن تضاف إليها قيمة البونص البالغة 10 ملايين جنيه، ليصل إجمالي قيمة عقد اللاعب إلى 35 مليون جنيه.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن هاني يوضح لمسؤولي الأهلي خلال جلسات التفاوض أن طلبه يأتي استنادًا إلى ما كان معمولًا به في اللائحة القديمة، والتي كانت تنص، بحسب ما ذكره اللاعب، على حذف نسبة المشاركة في حال وصول اللاعب إلى 300 مباراة.

وأضاف محمود شوقي أن محمد هاني يؤكد خلال كل جلسة تفاوضية أن هذه القاعدة سبق تطبيقها مع بعض اللاعبين الآخرين بعد وصولهم إلى عدد معين من المباريات، وهو ما دفعه إلى التمسك بهذه النقطة تحديدًا وعدم التنازل عنها حتى الآن.

محمد هاني ينتظر حسم موقف الأهلي

وتأتي مطالب محمد هاني في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الأهلي مفاوضاتها مع اللاعب من أجل حسم ملف تجديد عقده، خاصة في ظل رغبة النادي في الحفاظ على عناصر الفريق الأساسية.

وأكد شوقي أن هاني لم يتلقَ حتى الآن أي عرض رسمي من نادٍ خارجي للرحيل عن الأهلي، مشيرًا إلى أن ما حدث اقتصر على وجود اتصالات خارجية خلال فترة بطولة كأس العالم، دون وصول عرض رسمي إلى اللاعب.

ويترقب محمد هاني موقف إدارة الأهلي النهائي من مطالبه المالية، في ظل تمسك اللاعب بالحصول على قيمة العقد الأساسية صافية، إلى جانب البونص، وفقًا لما كشفه الناقد الرياضي خلال تصريحاته التلفزيونية.