كستور يتحمل عصور .. نادي غزل المحلة يحتفل بذكري انتصارات اكتوبر

احتفل نادي غزل المحلة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، في السادس من أكتوبر، بطريقة خاصة، مستعيدًا ارتباط اسم مدينة المحلة الكبرى بمنتجات الغزل والنسيج، وعلى رأسها «بيجامات الكستور».

ونشر الحساب الرسمي لنادي غزل المحلة صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر خلالها أتوبيس يحمل عددًا من منتجات الكستور، مع عبارة «كستور يتحمل عصور»، في إشارة إلى ارتباط المنتج بذكريات المصريين عن فترة ما بعد انتصار أكتوبر.

قصة الرمز الذي يتصدر احتفالات النادي بنصر أكتوبر

وترجع حكاية «كستور المحلة» إلى واقعة ارتداء عدد من الأسرى الإسرائيليين بيجامات مصنوعة من قماش الكستور عقب حرب أكتوبر 1973، وهي الواقعة التي تحولت مع مرور السنوات إلى رمز ساخر ارتبط باسم مدينة المحلة وصناعات الغزل والنسيج، وأصبح نادي غزل المحلة يستعيده في احتفالاته بذكرى الانتصار المصري.

واستعاد غزل المحلة هذا الرمز في احتفاله بذكرى نصر أكتوبر عام 2023، عندما نشر صورة للأسرى الإسرائيليين وهم يرتدون بيجامات الكستور، مصحوبة بتعليق ساخر قال فيه: «مش بس بنقدم كورة حلوة، لا كمان بنقدم بيجامات كستور تتحمل كل العصور».

وفي العام التالي، واصل النادي توظيف الفكرة نفسها ضمن احتفالاته بنصر أكتوبر، حيث نشر في 2024 منشورًا حمل عبارة: «المصانع بقت أكبر والتوصيل في 6 ساعات»، في إشارة إلى ارتباط الكستور بتاريخ المحلة وصناعاتها، قبل أن تتجدد الفكرة مجددًا في احتفال النادي بذكرى النصر هذا العام.