مسعد عوض: تعرضت للظلم.. والأهلي منحني مستحقاتي كاملة

أكد مسعد عوض، حارس مرمى الأهلي السابق، أنه تعرض للظلم من جانب بعض المدربين خلال مسيرته مع الأندية المصرية، مشيرًا إلى أن بعض المواقف التي مر بها أثرت على مشواره الكروي.

وقال مسعد عوض، خلال حواره مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إنه لم ولن يقدم على الاعتداء على أي مدرب طوال مسيرته داخل الملاعب، مؤكدًا أن علاقته بالمدربين لم تشهد مثل هذه الوقائع.

وأضاف مسعد عوض أن النادي الأهلي تعامل معه بشكل احترافي حتى نهاية مشواره داخل القلعة الحمراء، موضحًا أن إدارة النادي منحته كامل مستحقاته المالية المنصوص عليها في عقده حتى آخر يوم له داخل النادي.