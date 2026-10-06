محمود فؤاد: أحمد فتوح يرغب في تجديد تعاقده مع الزمالك ولكن بشروط

كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد مستجدات قصة أحمد فتوح مع نادي الزمالك والتطورات الخاصة بملف تجديد تعاقده مع الفريق.

وقال محمود فؤاد، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أحمد فتوح ليس لديه مشكلة في تجديد تعاقده مع الزمالك، ولكن بشرط تقديره ماليًا».

وأضاف فؤاد أن أحمد فتوح اشترط الحصول على 30 مليون جنيه سنويًا لتجديد تعاقده مع الزمالك، إلى جانب منحة تعاقد بين 10 إلى 15 مليون جنيه، مع حصوله على جميع مستحقاته المتأخرة».

وأضاف فؤاد أن «الأولوية لأحمد فتوح هي تجديد تعاقده مع الزمالك، ومع ذلك الأهلي وبيراميدز في الصورة، ولكن فتوح زملكاوي ويرغب في البقاء في الزمالك».

وتابع قائلًا: «فتوح قال لأعضاء مجلس إدارة الزمالك إنه مستعد للإمضاء على وصولات أمانة بأنه لن ينضم إلى النادي الأهلي رغم أن هذا الكلام غير قانوني».

وأشار فؤاد إلى أن المفاجأة أن معتمد جمال، المدير الفني للفريق، حينما سُئل عن رأيه في رحيل فتوح، رحب برحيل اللاعب، وقال إن اللاعب لا يُقدم للفريق المردود المنتظر منه.