ناقد رياضي: محمد عواد يرغب في الرحيل عن الزمالك نهاية الموسم

كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد موقف الحارسين محمد عواد والمهدي سليمان من الاستمرار داخل نادي الزمالك بعد انتهاء تعاقدهما بنهاية الموسم الحالي.

وقال محمود فؤاد، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «محمد عواد لا يرغب في الاستمرار داخل نادي الزمالك بسبب ابتعاده عن المشاركة مع الفريق».

وأضاف فؤاد أن عواد بنسبة تتخطى الـ60% سيرحل عن نادي الزمالك بانتهاء تعاقده نهاية هذا الموسم.

وأشار محمود فؤاد إلى أن المهدي سليمان قد يجدد تعاقده مع نادي الزمالك لمدة موسم آخر مع نهاية الموسم الحالي.