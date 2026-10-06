بعد إعادة القرعة.. تعرف على مجموعة الزمالك في بطولة أفريقيا لكرة اليد

أسفرت إعادة قرعة بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد عن تعديلات جديدة في شكل المنافسات، بعدما تقرر تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين فقط بدلًا من أربع مجموعات، في إطار التغييرات التي طرأت على نظام البطولة.

وأوقعت القرعة الجديدة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على رأس المجموعة الثانية، إلى جانب عدد من الفرق الأفريقية، وهي شباب كينشاسا الكونغولي، وأول أغسطس الأنجولي، وميشيل الإثيوبي، وميكيالي الإثيوبي.

ويبدأ رجال كرة اليد بنادي الزمالك مشوارهم في منافسات البطولة بمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يتطلع الفريق الأبيض إلى تحقيق الانتصار وحصد أول نقطتين في مشواره بالبطولة، من أجل توجيه رسالة قوية إلى باقي المنافسين منذ البداية.

ويدخل الزمالك اللقاء بهدف تقديم مستوى قوي، خاصة أن الفريق يمتلك خبرات كبيرة على الصعيد القاري، ويسعى لاستغلال عناصره المميزة من أجل تحقيق بداية ناجحة في المنافسات.

ويأمل الجهاز الفني ولاعبو الزمالك في مواصلة المشوار القاري بصورة قوية، والوصول إلى الأدوار النهائية والمنافسة على حصد لقب البطولة، في ظل المكانة الكبيرة التي يحظى بها الفريق على مستوى كرة اليد الأفريقية.

ويمتلك الزمالك تاريخًا حافلًا بالإنجازات والبطولات القارية، وهو ما يضع الفريق أمام تحدٍ كبير خلال النسخة الحالية، خاصة مع التغييرات التي شهدها نظام البطولة وزيادة أهمية كل مباراة في مرحلة المجموعات.

ومن المنتظر أن تشهد منافسات المجموعة الثانية منافسة قوية بين الفرق المشاركة، بينما يسعى الزمالك لحسم تأهله إلى الأدوار المقبلة مبكرًا، وتجنب أي مفاجآت خلال مشواره، مستفيدًا من خبرة لاعبيه ورغبته في العودة إلى منصات التتويج القارية.

ويعول الفريق الأبيض على تحقيق الانطلاقة المطلوبة أمام أول أغسطس الأنجولي، قبل استكمال مبارياته في المجموعة أمام باقي المنافسين، بحثًا عن بطاقة التأهل ومواصلة الحلم بالتتويج باللقب الأفريقي.