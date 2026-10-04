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«كاف» يُجري 3 تعديلات على لوائح دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«كاف» يُجري 3 تعديلات على لوائح دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
رباب الهواري

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» 3 تعديلات جديدة على اللوائح المنظمة لمسابقات الأندية الإفريقية، وعلى رأسها بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، وذلك في إطار تحديث القواعد الخاصة بقيد اللاعبين والإجراءات التأديبية.

وجاء التعديل الأول ليتيح للاعبين إمكانية المشاركة مع أكثر من نادٍ خلال موسم واحد من مواسم مسابقات الأندية الإفريقية، وهو ما يمثل تغييرًا في قواعد القيد والمشاركة المعمول بها سابقًا.

ويمنح هذا التعديل الأندية واللاعبين مرونة أكبر في التعامل مع الانتقالات خلال الموسم، خاصة في ظل امتداد منافسات البطولات الإفريقية لفترات زمنية طويلة وتزامنها مع فترات الانتقالات المحلية.

زيادة قوائم الأندية إلى 40 لاعبًا

وشمل التعديل الثاني السماح لكل نادٍ بتسجيل قائمة تضم ما يصل إلى 40 لاعبًا في أي وقت خلال الموسم، بما يمنح الأجهزة الفنية خيارات أوسع في ظل الإصابات والغيابات وتعدد الاستحقاقات.

كما سمح «كاف» للأندية بإجراء استبدال لأربعة لاعبين خلال فترة التسجيل الأخيرة، بشرط ألا يكون اللاعبون الجدد قد شاركوا في أي مباراة ضمن مسابقات الأندية الإفريقية خلال الموسم ذاته.

ويهدف هذا التعديل إلى منح الأندية فرصة لتعزيز قوائمها خلال المراحل الأخيرة من المنافسات، مع الحفاظ على شرط عدم مشاركة اللاعبين الجدد سابقًا في البطولة الإفريقية خلال الموسم نفسه.

لجنة الانضباط تتولى الملفات التأديبية

أما التعديل الثالث، فيتعلق بالجانب التأديبي، حيث تقرر إحالة جميع المسائل التأديبية مباشرة إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وبموجب التعديل الجديد، تنتقل مسؤولية التعامل مع هذه الملفات رسميًا من لجنة مسابقات الأندية إلى لجنة الانضباط، لتصبح الجهة المختصة بالنظر في القضايا والعقوبات التأديبية المرتبطة بمسابقات الأندية الإفريقية.

وتأتي هذه التعديلات ضمن مساعي «كاف» لتطوير لوائح مسابقاته، بما يتناسب مع طبيعة المنافسات ومتطلبات الأندية واللاعبين خلال الموسم.

دورى ابطال افريقيا اخبار الرياضة الكونفدرالية كاف

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