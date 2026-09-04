كاف يدعو الموردين العالميين لاغتنام فرص المناقصات الخاصة ببطولة 2027 التاريخية

دعا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) الموردين العالميين لاغتنام فرص المناقصات الخاصة ببطولة "TotalEnergies CAF AFCON PAMOJA 2027" التاريخية.

يُذكّر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) الشركات المبتكرة -سواء من أفريقيا أو من جميع أنحاء العالم- بتوفر مجموعة واسعة من فرص المناقصات حالياً للنسخة التاريخية من بطولة كأس الأمم الأفريقية "TotalEnergies CAF AFCON PAMOJA 2027".

ستُقام بطولة "TotalEnergies CAF AFCON PAMOJA 2027" في كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027، وستكون أول نهائيات قارية في التاريخ تستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

وستتنافس أربعة وعشرون من المنتخبات الوطنية الرائدة في أفريقيا على اللقب القاري خلال احتفالية بكرة القدم الأفريقية تستمر شهراً كاملاً، مما سيوفر فرصة غير مسبوقة لتقديم منطقة شرق أفريقيا للعالم.

علامة تجارية

وتشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية "TotalEnergies CAF AFCON" نمواً مستمراً من حيث الحجم والإمكانات التجارية؛ حققت نسخة عام 2025 في المغرب أكثر من 3.2 مليار مشاهدة تلفزيونية و6 مليارات مشاهدة رقمية، إلى جانب 285 مليون تفاعل رقمي. كما حققت البطولة زيادة بنسبة 95% في الإيرادات التجارية، مع تسجيل رقم قياسي بلغ 23 شريكاً تجارياً (رعاة).