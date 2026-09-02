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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تجريبيا.. كاف يقرر تطبيق الفار في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا
حسن العمدة

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» خلال منافسات دور المجموعات ببطولة

دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي، وذلك بصورة تجريبية، للتأكد من مدى جاهزية الدول المشاركة لتطبيق التقنية بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة.

ويأتي قرار «كاف» بهدف اختبار الإمكانيات الفنية والبنية التحتية في الدول المستضيفة، والوقوف على مدى قدرتها على تشغيل تقنية الفيديو بكفاءة، تمهيدًا لتطبيقها بصورة رسمية في مراحل وبطولات أخرى مستقبلًا.

وقرر الاتحاد الأفريقي قصر تطبيق تقنية «الفار» في الوقت الحالي على بطولة دوري أبطال أفريقيا، دون بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، نظرًا لارتفاع التكلفة المالية الخاصة بتشغيل التقنية وتجهيزاتها.

ومن المنتظر أن تخضع التجربة للتقييم من جانب «كاف» بعد انتهاء منافسات الموسم، تمهيدًا لاتخاذ قرارات جديدة بشأن توسيع نطاق استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في المسابقات الأفريقية.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف دوري أبطال أفريقيا

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