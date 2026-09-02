موعد مباراة الزمالك وإيه إس بورت بطل جيبوتي في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الزمالك لخوض أولى مبارياته في الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عندما يواجه إيه إس بورت بطل جيبوتي، بحثًا عن بداية قوية في مشواره القاري.

موعد مباراة الزمالك وإيه إس بورت في دوري أبطال إفريقيا

وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك وإيه إس بورت في الثامنة مساء الجمعة 4 سبتمبر، على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب في الثامنة مساء السبت 12 سبتمبر، على استاد القاهرة أيضًا، وفقًا للموعد المحدد للمباراة.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء، بعد حصول اللاعبين على راحة من التدريبات الجماعية، على أن يركز الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال خلال المران على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا للمواجهة القارية.

ويخوض الزمالك اللقاء بمعنويات جيدة بعدما حقق بداية قوية في الدوري المصري، حيث تعادل مع الاتحاد السكندري دون أهداف في الجولة الأولى، ثم تغلب على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، قبل أن يحقق الفوز على منتخب السويس بتروجت بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة.