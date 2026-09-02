قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الطاقة الأمريكي: إنتاج النفط الفنزويلي سيتضاعف أكثر من مرتين في السنوات القليلة المقبلة
استهداف 4 منشآت مرافق للبنية التحتية للطاقة في مدينة أوديسا
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟
جمال شعبان يحذر من «الخطر الصامت».. ارتفاع السكري والتدخين يهددان قلوب المصريين
مجلس الأمن يصوّت الشهر الجاري على تمديد ولاية لجنة مراقبة العقوبات على إيران
الحرب الأمريكية الإيرانية تدخل مرحلة جديدة.. تصعيد عسكري متبادل وأزمة اقتصادية تضغط على طهران
جنوب أفريقيا تطلب مواجهة مصر وديًا.. وحسام حسن يحسم موقفه
استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت
بعد 286 يومًا في البحر.. حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن» تصل إلى تايلاند
أسعار الذهب الآن في مصر
موعد مباراة الزمالك وإيه إس بورت بطل جيبوتي في دوري أبطال إفريقيا
الطقس اليوم .. سحب مُنخفضة تغطي مناطق بالقاهرة وأمطار خفيفة غير مُتوقعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

تواصل أسعار الذهب اليوم في مصر جذب اهتمام قطاع واسع من المواطنين والمستثمرين، في ظل استمرار حركة المعدن النفيس في الأسواق المحلية والعالمية، ومتابعة تطورات سعر الأوقية عالميا بالتزامن مع تحركات الدولار أمام الجنيه المصري.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتأتي متابعة أسعار الذهب وسط حالة من الترقب بين المتعاملين في السوق، خاصة الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات، وكذلك الباحثين عن أدوات مناسبة للادخار والاستثمار والحفاظ على قيمة المدخرات في مواجهة التقلبات الاقتصادية.

  أسعار الذهب الآن في مصر

تشهد أسعار الذهب متابعة مستمرة على مدار اليوم، نظرا لإمكانية تغيرها وفقا لحركة الأسواق العالمية ومستويات التداول داخل السوق المحلية.

وجاءت أسعار الذهب وفقا لآخر تحديث على النحو التالي.

عيار 24 سجل نحو 7095 جنيهًا للبيع و7040 جنيهًا للشراء.

عيار 21 سجل نحو 6210 جنيهات للبيع و6160 جنيهًا للشراء.

عيار 18 سجل نحو 5325 جنيهًا للبيع و5280 جنيهًا للشراء.

عيار 14 سجل نحو 4140 جنيهًا للبيع و4105 جنيهات للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 49680 جنيهًا للبيع و49280 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الأونصة بالجنيه المصري نحو 220745 جنيهًا للبيع و218970 جنيهًا للشراء.

فيما سجّلت الأونصة عالميًا نحو 4322.27 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

  تحركات أسعار الذهب في السوق المصرية

ترتبط أسعار الذهب في السوق المصرية بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية التي تحدد اتجاهاتها، ويأتي في مقدمتها السعر العالمي للأوقية، وحركة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب التغيرات في مستويات العرض والطلب على المعدن النفيس محليا.

وقد تتحرك أسعار الذهب صعودا أو هبوطا أكثر من مرة خلال اليوم الواحد، نتيجة التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وحركة التداول داخل السوق المصرية، لذلك يفضل للراغبين في البيع أو الشراء متابعة السعر المعلن في توقيت تنفيذ المعاملة.

كما يجب الانتباه إلى أن سعر جرام الذهب المعلن لا يمثل التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية، إذ تضاف إليه المصنعية والدمغة وأي رسوم أخرى، وتختلف قيمة هذه التكاليف من مشغولة إلى أخرى بحسب التصميم ونوع الذهب والتاجر والشركة المنتجة.

  أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عالميا بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها حركة العرض والطلب، بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسة النقدية.

كما تعد حركة الدولار الأمريكي من أهم العوامل المؤثرة في اتجاهات الذهب عالميا، إلى جانب معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الرئيسية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى، والتي تؤثر في توجهات المستثمرين وقراراتهم بشأن توزيع أموالهم بين الأصول المختلفة.

وتلعب التطورات السياسية والاقتصادية والتوترات الجيوسياسية دورا مهما أيضا في حركة المعدن النفيس، حيث يرتفع الطلب على الذهب عادة خلال فترات زيادة المخاطر وحالة عدم اليقين في الأسواق، باعتباره من الأصول التي يستخدمها البعض للتحوط من التقلبات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

  الذهب كوسيلة للادخار والاستثمار

يحتفظ الذهب بمكانة بارزة لدى المواطنين باعتباره إحدى وسائل الادخار والاستثمار، سواء من خلال شراء المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات، بينما يستخدمه المستثمرون ضمن خطط تنويع الأصول وإدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات الاقتصادية والأسواق المالية.

وتظل حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدد من المتغيرات المحلية والعالمية، وفي مقدمتها اتجاهات أسعار الفائدة وقرارات البنوك المركزية، وحركة الدولار، ومستويات التضخم، إلى جانب البيانات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية.

وفي ظل استمرار هذه العوامل، تظل أسعار الذهب اليوم في مصر محل متابعة يومية من جانب المواطنين والمستثمرين، مع ضرورة التأكد من السعر الفعلي وقت تنفيذ عملية البيع أو الشراء، ومعرفة قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم إضافية قبل إتمام عملية الشراء، للوصول إلى التكلفة النهائية بصورة دقيقة.

أسعار الذهب اليوم الذهب اليوم أسعار الذهب الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صواريخ

وكالة فارس: إيران تبدأ إطلاق صواريخ ومسيّرات ردا على الهجوم الأمريكي

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات

سعر الطماطم اليوم

تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها

دعاء الثلث الأخير من الليل

دعاء الثلث الأخير من الليل.. كلمات أدركها قبل الفجر تفتح لك الأبواب المغلقة

ندى كامل

القبض على طليقة أحمد الفيشاوي ورابر شهير في حيازة مخدرات بمدينة نصر

رونالدو

رسالة مؤثرة من رونالدو لـ ميسي عقب إعلانه الاعتزال الدولي

خوان بيزيرا

ناقد رياضي يكشف قرار الزمالك بشأن بيع خوان بيزيرا

طاقم الإسعاف

طفل في الـ13 ينقذ والده من الموت بعد إصابته بسكتة دماغية على طريق صحراوي | تفاصيل

ترشيحاتنا

وكيل يعتمد نتيجة الدور الثاني

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 71.11%

دار الإفتاء

هل يجوز نسب أبحاث الذكاء الاصطناعي للنفس؟.. أمين الإفتاء يجيب

اليوم العالمي للسرد القرآني

لحمة قرآنية.. الأزهر: مشاركة مليون سارد في 24 ألف مقر باليوم العالمي للسرد القرآني

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

تورّم العين وتغيّر لون البشرة أبرزها .. 5 علامات على الوجه تكشف وجود مشكلات في الكلى

علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى

بإطلالة عفوية .. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

انقطاع الطمث المبكر يُزيد من الإصابة بمرض ذهني خطير .. دراسة تحذّر

انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر
انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر
انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر

فيديو

فيضانات نيبال

لا أمطار ولا عواصف .. كيف ضرب الفيضان نيبال دون إنذار؟ | فيديوجراف

عملية ناسور تحولت لكارث.ة

«قالوا لنا ادعولها» .. تفاصيل صادمة في واقعة تدهور حالة شابة بعد عملية ناسور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد