دخل من الشباك.. سقوط لص سرق محل ذهب فى صاغة العبور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات خبر تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض أحد محال الصاغة بمدينة العبور بالقليوبية للسرقة .







بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 / الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان العبور بالقليوبية من (مالك محل للمصوغات الذهبية – مقيم بدائرة القسم) بسرقة المحل خاصته ، وبسؤاله أفاد أنه حال قيامه بفتح المحل إكتشف سرقة بعض المصوغات الذهبية منه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بمحافظة الأقصر) .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة عن طريق الدلوف من خلال شباك خاص بإحدى الغرف بالمحل ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









