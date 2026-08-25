قائدا دراجة نارية وسيارة.. القبض على طرفي مشاجرة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين قائد سيارة "ملاكى" وقائد "دراجة نارية" بالبحيرة .





بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 / الجارى تبلغ لقسم شرطة دمنهور بالبحيرة بوقوع حادث تصادم بأحد الشوارع بدائرة القسم بين قائد سيارة ملاكى ، وقائد دارجة نارية وحدثت مشادة كلامية وتشابك بالأيدى بين قائديها.





أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" والدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" الظاهرتان بمقطع الفيديو وقائديها (عاملان – مقيمان بدائرة القسم) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لإختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الملاكى مما أدى لإنحرافها وإصطدامها بالدارجة النارية ونتج عن ذلك حدوث تلفيات بالسيارة والدراجة النارية ، وعلى إثر ذلك حدثت مشادة كلامية بينهما "دون حدوث إصابات".





تم التحفظ على السيارة والدراجة النارية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





