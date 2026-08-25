زفة موتوسيكلات.. القبض على 5 أشخاص استعرضوا بدراجاتهم النارية بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى عدد من الدراجات النارية بالسير برعونة وآداء حركات إستعراضية بأحد الطرق بالغربية مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر.



بالفحص أمكن تحديد وضبط ( 5 ) دراجات نارية الظاهرة بمقطع الفيديو "4 منهم بدون لوحات معدنية" وقائديها (5 أشخاص "لا يحملون رخص قيادة" ، مقيمين بدائرة مركز شرطة المحلة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 22/ الجارى حال سيرهم بزفاف أحد أصدقائهم بدائرة قسم شرطة أول المحلة.

تم التحفظ على الدراجات النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.