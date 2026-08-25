123 مليون دولار خسائر الخطوط الجوية الكينية خلال النصف الأول من العام

أعلنت الخطوط الجوية الكينية تسجيل خسائر قبل احتساب الضرائب بقيمة 15.92 مليار شلن كيني (نحو 123.1 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل خسائر بلغت 12.17 مليار شلن (نحو 94.1 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استمرار الضغوط المالية التي تواجهها الناقلة الوطنية.

وقالت الشركة إن إجمالي إيراداتها ارتفع بنسبة 9% خلال الفترة من يناير إلى يونيو، ليصل إلى 81.25 مليار شلن، مقارنة مع 74.5 مليار شلن في النصف الأول من 2025، وتمتلك الخطوط الجوية الكينية، المملوكة للدولة، أسطولاً يضم نحو 40 طائرة.

وتأتي الخسائر رغم نمو الإيرادات، في ظل استمرار التحديات التي تواجه قطاع الطيران في كينيا، من بينها ارتفاع تكاليف التشغيل والوقود وتقلبات أسعار الصرف، إلى جانب تأثير التوترات الأمنية والجيوسياسية على حركة السفر الدولية. وتعد الخطوط الجوية الكينية من أبرز شركات الطيران في شرق أفريقيا، وتتخذ من مطار جوزيف كينياتا الدولي في نيروبي مركزاً رئيسياً لعملياتها، كما تمثل حركة الطيران والسياحة مصدراً مهماً للنشاط الاقتصادي والعملات الأجنبية في البلاد.

وتواجه كينيا، أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا، ضغوطاً مالية واقتصادية تشمل ارتفاع مستويات الدين العام وتكاليف خدمته، فيما تسعى الحكومة إلى دعم القطاعات القادرة على تعزيز الإيرادات والصادرات والسياحة.

ويُنظر إلى أداء الخطوط الجوية الكينية باعتباره مؤشراً مهماً على أوضاع قطاع النقل الجوي والسياحة في البلاد، ولا سيما مع اعتماد الشركة على شبكة رحلات تربط كينيا بعدد كبير من الوجهات الأفريقية والآسيوية والأوروبية.