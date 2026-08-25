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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تتمسك باحتلالها في سوريا.. كاتس: لن ننسحب من جبل الشيخ والمنطقة الأمنية

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ والمنطقة الأمنية في سوريا، مشددًا على استمرار وجود قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، بدعوى مواجهة التهديدات وحماية المستوطنات الإسرائيلية.

وقال كاتس إن إسرائيل «لن تتزحزح عن جبل الشيخ والمنطقة الأمنية في سوريا طالما بقيت هناك تهديدات جهادية ضد دولة إسرائيل».

ووجه وزير الجيش الإسرائيلي رسالة إلى الرئيس السوري، قائلًا إن الرسالة واضحة، مضيفًا: «حين تستيقظ صباحًا في القصر بدمشق وتنظر للأعلى نحو جبل الشيخ وترى جيشنا، فتدرك أننا هنا لحماية بلداتنا وسكاننا».

وأعلن الأردن، أنه استضاف اجتماعا لبحث خفض التصعيد بين سوريا والكيان الإسرائيلي، وذلك في ضوء التعديات الإسرائيلية الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ” بترا” عن مصدر رسمي قوله، إن الاجتماع الذي عقد ” أمس”، جاء تلبية لطلب من الأشقاء في سوريا لبحث خفض التصعيد وتحقيق التهدئة بعد القصف الإسرائيلي للأراضي السورية الأسبوع الماضي الذي استهدف مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، وتصاعد التوترات في جنوب سوريا.

أكّد المصدر إدانة الأردن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا التي تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتصعيدًا خطيرًا، ووقوف الأردن المطلق مع الحكومة السورية في جهودها لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.

وشدّد المصدر على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على سوريا فورًا، وانسحاب إسرائيل من الأرض السورية المحتلة، واحترام اتفاقية فض الاشتباك للعام 1974.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل جبل الشيخ والمنطقة الأمنية في سوريا سوريا جبل الشيخ

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